Очільником освіти Хирівської міськради призначили людину без досвіду в цій сфері

Начальником відділу освіти Хирівської міськради на Львівщині призначили 59-річного Юрія Коломійця, який не має досвіду роботи у цій сфері, але майже 40 років працював у нафтових та газових компаніях Росії. Директор департаменті освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска розкритикував таке призначення, яке, за його словами, відбулося без погодження з департаментом.

За інформацією аналітичної платформи YouControl, Юрій Коломієць очолив відділ освіти, культури, молоді та спорту Хирівської міської ради 11 вересня цього року. Однак декларації про доходи на сайті НАЗК він не подав.

Журналісти Lviv.media розшукали резюме Юрія Коломійця на платформі Work.ua, де він вказав багаторічний досвід роботи в Росії, зокрема, на підприємствах нафтової та газової сфери.

Зокрема, близько 13 років працював у структурі «Газпрому» в російському місті Новий Уренгой, де обіймав управлінські посади у підрозділах компанії – спершу був районним інженером, а згодом заступником командира та командиром виробничого підрозділу.

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Крім того, у досвіді роботи Коломієць вказав, що працював у структурі ПАТ «Лукойл» – територіально-виробничому підприємстві «Когалимнафтогаз» у місті Когалим. У резюме він також зазначив, що за цю роботу отримав від компанії грамоту за «великий особистий внесок і сумлінну працю в розвиток компанії». У ПАТ «Газпром» його також нагородили «за значний особистий внесок та сумлінну працю».

Загалом в Росії Юрій Коломієць працював до 2022 року. У коментарі журналістам він пояснив, що був на заробітках, але повернувся в Україну після початку повномасштабної війни. Також запевнив, що не має російського громадянства.

У відкритій базі російської податкової служби журналісти знайшли дані про ідентикафіційний номер, який може належити Юрію Коломійцю. На людину з таким самим ім’ям, прізвищем та датою народження зареєстрований і російський паспорт, який ще у 2012 році видало територіальне управління Федеральної міграційної служби Росії у Суземському районі Брянської області. Станом на 21 вересня 2026 року в базі зазначено, що паспорт РФ на ім’я Юрія Коломійця залишається чинним.

Очільник відділу освіти Хирівської міськради Юрій Коломієць багато років працював на нафтогазових підприємствах у Росії

Після повернення в Україну Юрій Коломієць працював головним спеціалістом з контролю за бурінням і капітальним ремонтом свердловин у ТОВ «Оіліндустрія ЛТД» у Києві, а ще головним інженером ТОВ «Газтехнологія» у Полтаві. Тобто, досвіду роботи в освітянській сфері він не має.

«В мене великий управлінський досвід, і тут при прийомі на роботу не було необхідності мати освітянську, педагогічну освіту. Я впевнений, що й в інших районах також є люди, які не мають профільної освіти. До речі, у нас міністр не профільний», – зазначив Юрій Коломієць.

ZAXID.NET спробував отримати коментар з приводу призначення Юрія Коломійця начальником відділу освіти у голови Хирівської міськради Мирослави Королюк, однак вона на дзвінки не відповідала.

На це призначення зреагував директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.

«Не уявляю собі, щоб вчителя без досвіду в нафтовій галузі призначили керівником нафтовидобувного чи переробного підприємства! А в освіту можна?... Про те, що призначили можливого громадянина московії, то навіть слів нема. І це у завжди патріотичному Хирові», – написав Олег Паска у фейсбуці, підкресливши, що призначення відбулося без погодження з департаментом.

Тому, з його слів, Львівська ОДА готує звернення до МОН і Верховної Ради щодо «встановлення процедур, які мали б виключити такі руйнівні для освіти призначення».