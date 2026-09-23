Стипендія аспірантів залежить від окладу викладачів

Аспіранти, які навчаються на денній формі, отримують вищу стипендію. Це пов’язано з тим, що розмір їхньої стипендії прив’язаний до окладів викладачів, які зросли з 1 вересня. Про це повідомляє освітній портал Education.ua.

Аспіранти та асистенти-стажисти отримують стипендію у розмірі 90% від окладу викладача. Оскільки з 1 вересня 2026 року посадові оклади освітян розраховують за новою формулою, стипендії аспірантів теж зросли.

За новою схемою, посадовий оклад викладача закладу вищої освіти становить 18 198 грн – це коефіцієнт 0,63 від середньої зарплати 28 885 грн. Тож стипендія аспіранта тепер становитиме 16 378 грн.

Окремо існують академічні стипендії Президента України для аспірантів. У 2026 році їхній розмір становить 23 700 грн на місяць. Їх призначають за конкурсом аспірантам 2-го або 3-го року навчання.

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Нагадаємо, з вересня 2026 року студентам коледжів та університетів вдвічі підвищили стипендії.