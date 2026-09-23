Тривалу кризу у сільраді пояснили відсутністю діалогу між головою громади і депутатським корпусом

Депутати Вороньківської сільської ради на Бориспільщині висловили недовіру Любові Чешко і достроково припинили її повноваження голови громади. Посадовиця очолювала місцеві органи влади 46 років. Про це повідомило онлайн-видання «КиївВлада».

Усунення 75-річної Чешко з посади голови сільської ради 15 вересня підтримали 19 депутатів із 21 присутнього, що становить понад дві третини від загального складу ради. У відповідному рішенні причиною усунення вказали «систематичне невиконання» головою повноважень, порушення вимог законодавства щодо управління майном і фінансами громади, а також ігнорування рішень депутатського корпусу.

Відомо, що впродовж 1980–2020 років Любов Чешко була головою Процівської сільської ради. З 2020 року, після адміністративної реформи, вона очолила об’єднану Вороньківську територіальну громаду.

За даними видання, конфлікт між головою та депутатами тривав не один місяць і мав кілька етапів протесту – від неголосування на сесіях, зриву кворуму до ініціювання позбавлення посади.

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«Навіть після того, коли змінилося законодавство і відбулася децентралізація, вона все одно управляла так, як управляла починаючи з 1980 року. Тобто незважаючи взагалі на думку депутатів», – сказав депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко.

За його словами, навіть після того, як питання недовіри почали обговорювати відкрито, Чешко не пробувала говорити з депутатським корпусом. У день, коли депутати мали розглядати питання недовіри до голови, Любов Чешко до сесійної зали не прийшла. Наразі виконання обов’язків голови громади поклали на секретарку ради Віталіну Спис.

Любов Чешко у коментарі «КиївВладі» відкинула всі звинувачення та заявила, що не погоджується з озвученими депутатами підставами для дострокового припинення її повноважень. Окремо вона заявила, що звітувала перед громадою та надавала відповіді на всі депутатські запити.

«Проїдьте, будь ласка, по моїх селах, і ви дасте мені оцінку… Не було жодного зауваження з боку голови адміністрації, губернатора, якщо в мене працювали 35 установ – це і школи, і амбулаторії, і адмінприміщення, – якщо в мене працювали 25 котелень», – сказала Любов Чешко.

Водночас сам конфлікт із частиною депутатського корпусу експосадовиця пов’язує не з результатами своєї роботи, а з небажанням виконувати вимоги окремих депутатів і керівників фракцій, передусім у земельних питаннях. За її словами, в останні роки на неї нібито тиснули щодо ухвалення рішень, з якими вона не погоджувалася.

«Я й так мовчала з 2021 року: набрали стільки землі – думаю, вистачить вам, вашим дітям і всім на світі», – сказала ексголова.

Чешко також стверджує, що перед голосуванням щодо недовіри деяких депутатів могли примушувати підтверджувати свій вибір керівникам фракцій, зокрема фотографувати бюлетені.

Попри незгоду з рішенням ради, повертатися на посаду через суд Любов Чешко не планує.

Вороньківська громада є однією з найбільших за площею сільських громад Київщини. До її складу входять десять населених пунктів, зокрема Вороньків, Проців, Кийлів, Старе та Головурів. Загальна площа громади становить 667,7 км2. Значну частину цієї території займають лісові масиви, а Проців і Кийлів відомі дорогою заміською нерухомістю та котеджними містечками, зауважував «Главком».

Нагадаємо, 8 вересня з’їзд партії «За майбутнє» ухвалив рішення про відкликання Ірини Плетньової з посади міської голови Умані. Перед цим ініціативна група зібрала 6710 підписів за дострокове припинення її повноважень, а територіальна виборча комісія врахувала 6421 із них.

Однак вже 17 вересня Черкаський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення з’їзду партії про відкликання Плетньової у межах розгляду її позову. Посадовиця заявила про низку порушень під час процедури її відкликання.