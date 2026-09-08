Плетньова заявила, що не була ознайомлена з рішенням і протоколом ТВК

У вівторок, 8 вересня, Ірина Плетньова припинила повноваження міської голови Умані. Рішення про її відкликання ухвалили на з’їзді політичної партії «За майбутнє». Цьому передували збір підписів уманців та перевірка голосів територіальною виборчою комісією. Про це в коментарі «Суспільному» повідомив народний депутат від Уманщини Антон Яценко.

За його словами, рішення про відкликання Плетньової з’їзд партії в Києві ухвалив одноголосно. Документ направили до Уманської міської ради. Він додав, що це перший випадок відкликання міського голови за бажанням народу в історії незалежної України.

Сама Ірина Плетньова, яка очолювала міськраду Умані з 2020 року, на з’їзд партії не з’явилася. У коментарі «Суспільному» вона розповіла, що чекала рішення Територіально виборчої комісії.

«На засіданні мене справді не було. ЦВК мені не змогли видати рішення і протокол. Мене не ознайомили, хоча я залишила клопотання. Я прочекала на роботі понад чотири години, у чотирьохгодинний термін повинні були мене повідомити, вони не повідомили. На зв’язок не виходять. Тому я не можу подати до суду», – зазначила Ірина Плетньова.

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На виборах мера Умані у 2020 році Ірина Плетньова балотувалася від політичної партії «За майбутнє» та отримала підтримку понад 30% виборців (6074 голоси). Згідно зі законом, стільки ж було потрібно, аби відкликати її з цієї посади.

З 29 липня до 17 серпня ініціативна група зібрала 6710 підписів. 7 вересня Уманська ТВК визнала дійсними 6421 із них.

Після припинення повноважень міського голови його обов’язки має виконувати секретар міськради. 7 вересня депутати достроково припинили повноваження Катерини Терещенко, яка написала заяву про звільнення за власним бажанням. Новим секретарем Уманської міськради обрали голову фракції «Слуга народу» Ростислава Заволоку. Його кандидатуру запропонувала сама Плетньова.