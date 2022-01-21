За відставку Лабоша проголосували фракції «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та «Батьківщина», «За майбутнє»

Депутати Мукачівської районної ради проголосували за зняття з посади голови райради Михайла Лабоша («Команда Андрія Балоги»). За відповідне рішення на сесії у п'ятницю, 21 січня, проголосували 24 депутати від фракцій «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Батьківщина» та «За майбутнє».

Як повідомляє місцеве видання Mukachevo.net, сесію районної ради 21 січня скликали для розгляду невідкладних питань щодо бюджету Мукачівщини, проте першим у порядку денному депутати розглянули питання про відставку керівника райради. За відставку проголосували 24 депутати від фракцій «Рідне Закарпаття», «Слуга народу» та «Батьківщина», «За майбутнє». У голосуванні за відставку голови Мукачівської районної ради Михайла Лабоша не брали участі п'ятнадцять депутатів від «Команди Андрія Балоги» та «ОПЗЖ», один бюлетень зіпсований.

«Депутати ініціювали проведення сесії, щоб проголосувати за невідкладні питання бюджету та інші важливі виклики, але найголовнішим для них виявилося саме кадрове питання. Це показало, що саме є пріоритетним для колег - це аж ніяк не розвиток Мукачівського району», – прокоментував Михайло Лабош, додавши, що вважає, що рішення про його відставку розглядалося з порушеннями.