Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект про народних депутатів – «засновників державної незалежності України», яким пропонується надати їм особливий статус. Про це йдеться в тексті законопроекту, який 31 грудня опублікували на сайті парламенту.

За словами Стефанчука, цей законопроект пов'язаний з 30-ою річницею відновлення незалежності України, яку відзначали у 2021 році.

«Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають батьками-засновниками, десь підписантами. А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус “Засновника державної незалежності України”», – написав голова Верховної Ради у Facebook.

Як пише LIGA.net, згідно з законопроектом, нардепам видадуть посвідчення та нагрудний знак. Статус засновника зберігатиметься за ними довічно. Також його можуть присвоїти посмертно.

«Засновник» має дотримуватись моральних та етичних норм поведінки, долучатись до розвитку держави. Серед його привілеїв, зокрема, є отримання дипломатичного паспорта для здійснення офіційних поїздок до іноземних держав, йдеться в законопроекті.

Їм також можуть присвоїти довічне грошове утримання. Розмір виплат і порядок присвоєння встановлюватиме Кабінет міністрів України.

За бажанням родичів, у разі смерті «засновника», його могилу та надгробок облаштують затвердженою урядом символікою. Допомогу у похованні надаватимуть органи місцевого самоврядування.

Наразі невідомо, коли саме народні депутати розглядатимуть цей законопроект.