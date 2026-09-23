Розбудова Сокільників не була узгоджена ні з «Львівводоканалом», ні з Львівською міською радою

Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал» звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Сокільницької сільської ради. Підприємство просить визнати протиправним та нечинним рішення сільради від 30 грудня 2024 року про затвердження змін до генерального плану Сокільників. Йдеться, зокрема, про плани підключати нову масштабну забудову до систем водопостачання та водовідведення Львова. Про це у середу, 23 вересня, повідомили у Львівській міській раді.

Відповідно до генплану, населення Сокільників у перспективі має зрости з нинішніх восьми тис. до 50,7 тис. осіб. Тобто йдеться про збільшення більш ніж на 41,9 тис. мешканців. Для нової забудови передбачене централізоване водопостачання, а каналізування — зокрема, через систему каналізації Львова.

За розрахунками «Львівводоканалу», лише додаткове господарсько-питне водоспоживання населення та запланованих закладів освіти становитиме близько 8,9 тис. кубометрів води на добу або понад 273,5 тис. кубометрів на місяць. При цьому ці цифри не враховують виробничі потреби та потреби пожежогасіння.

Водночас власного джерела централізованого водопостачання у Сокільниках немає. У генплані як джерело води передбачено існуючий водогін Малечковичі — Львів, до якого вже підключені споживачі. «Львівводоканал» зазначає, що вільні потужності з цього напрямку вже відсутні, а технічної можливості приєднати до існуючих мереж нові об’єкти такої забудови підприємство не має.

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«Цей генплан передбачає забезпечення водою понад 50 тис. людей — фактично збільшення навантаження на існуючу систему у кілька разів. Наявний водозабір, який сьогодні забезпечує Сокільники, не має достатньої потужності, щоб покрити таке навантаження. Тому ми вважаємо затвердження такого генерального плану передчасним і необґрунтованим», — підкреслив керівник ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

Також генплан передбачає підключення мереж дощової каналізації Сокільників до мереж Львова та очищення стоків на міських очисних спорудах. Таким чином, містобудівною документацією іншої громади передбачено використання інженерної інфраструктури Львова, яка є комунальною власністю Львівської міської територіальної громади.

При цьому Сокільницька сільська рада не зверталася до «Львівводоканалу» щодо можливості такого приєднання. Також Львівська міська рада не надавала згоди на використання міської інженерної інфраструктури для розбудови Сокільників.

У Львівводоканалі наголошують, що можливість підключення нової забудови має визначатися з урахуванням пропускної здатності мереж, резервів потужності водопровідних споруд, можливості прийняти додаткові стоки та необхідності реконструкції чи будівництва нової інфраструктури. Такі рішення не можуть прийматися без участі підприємства, яке експлуатує ці системи.

Крім того, генплан не визначає джерел фінансування необхідної реконструкції чи будівництва нових мереж. У підприємстві зазначають, що без механізму компенсації витрати на збільшення потужностей можуть фактично лягти на споживачів інших громад, зокрема Львова.

«Важливо розуміти: зараз питання не в тому, що Сокільники будуть підключені до наших мереж. Технічної можливості для такого підключення немає. Ми оскаржуємо саме затвердження документа, який визначає таку можливість без попереднього погодження з балансоутримувачем критичної інфраструктури. Це питання досі не врегульоване, а тому затвердження генплану в такому вигляді є передчасним», — додав керівник комунального підприємства.

У своєму позові ЛМКП «Львівводоканал» просить суд визнати рішення Сокільницької сільської ради №1370 протиправним та нечинним, а Львівську міську раду залучити до участі у справі як третю особу на стороні позивача. Це пов’язано з тим, що мережі та споруди, які генплан визначає джерелом водопостачання і приймачем стічних вод Сокільників, є комунальною власністю Львівської міської територіальної громади.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд підтвердив право Львівської міської ради захищати свої інтереси в суді та повернув справу на розгляд по суті.