Будинок на вулиці Русових, 4 у Львові

КНП «Львівське ТМО 2» оголосило тендер на капітальний ремонт частини приміщень на вул. Русових, 4 у Львові. Очікувана вартість закупівлі – понад 58 млн грн.

За інформацією Prozorro, учасники зможуть подати тендерні пропозиції до 18 жовтня. Ремонтні роботи передбачають демонтаж старих підлог, перегородок, дверей та вікон, штукатурення та фарбування стін, облицювання плиткою, заміну дверей і вікон, оновлення водопроводу, каналізації, а також встановлення системи вентиляції та кондиціонування. Серед запланованих робіт зазначено також облаштування перегородок та поручнів, а у санвузлах планують встановити спеціальне обладнання для людей з інвалідністю, зокрема спеціальні умивальники та сидіння для душу.

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Аукціон проведуть 19 жовтня 2026 року. Його переможець має завершити всі роботи до 31 грудня 2027 року. Зазначається, що ремонтні роботи фінансуватимуться за кошти місцевого бюджету Львова.

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До слова, будинок на вулиці Русових, 4 зведений наприкінці 1920-х років за проєктом будівельної фірми Генрика Заремби на замовлення еміграційного управління. Будинок отримав назву «Дім емігранта».