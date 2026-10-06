Росіяни, яких взяли в полон бійці Третього корпусу

У 2026 році Україна щомісяця бере в полон у середньому на 107 російських військових більше, ніж Росія – українців. Про це 6 жовтня з посиланням на дані проєкту «Хочу жить» повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Ще у 2023 році російська пропаганда поширювала фейки про “понад 20 тис. українських військових” у російському полоні. У січні 2024 року Путін заявляв, що співвідношення російських та українських полонених нібито становить “один до десяти”», – ідеться в повідомленні.

У Коордштабі наголосили, що з середини 2023 року Україна почала брати в полон більше російських військових, ніж Росія – українських. У 2024 та 2025 роках український обмінний фонд зростав швидше за російський.

У 2026 році ця різниця ще збільшилася. За перші вісім місяців року в український полон потрапило на 858 російських військовослужбовців більше, ніж українців – у російський. У середньому різниця становила 107 військових щомісяця.

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У Коордштабі зазначили, що цього вдається досягати завдяки українським військовим, які ризикують життям, щоб брати ворога живим. Додаткову роль відіграє інформаційна робота: російським військовим пояснюють, що здача в полон дає змогу зберегти життя, а в полоні вони утримуватимуться в належних умовах.