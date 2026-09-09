Росіяни втратили винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та ракетоносії у Чорному морі

У ніч на середу, 9 вересня, українські безпілотники завдали ударів по військово-морських обʼєктах росіян на березі Чорного моря. Внаслідок атак Росія втратила низку плавзасобів, серед яких ракетоносії, а також винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, повідомив командувач СБС Робер «Мадяр» Бровді.

За словами військовослужбовця, 9 вересня Сили оборони за участі Сил безпілотних систем атакували військово-морську базу в Новоросійську. Там, за даними Бровді, росіяни втратили низку військових плавзасобів, у тому числі й ракетоносії. Точну кількість уражених російських засобів командувач СБС не назвав.

Крім того, українські дрони атакували місто Анапа, розташоване на узбережжі Чорного моря на північ від Новоросійська. Там СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8.

Також українські дрони знищили два комплекси РЛС «Каста 2Е2» та «92Н6» зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300/400 у районі Геленджику.

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Нагадаємо, окрім російської військової техніки, у ніч на 9 вересня в Новоросійську горів один з провідних мазутних терміналів. Він входить до складу Новоросійського порту та виробляє до 4 млн тонн продукції на рік.