Пожежа на мазутному терміналі Новоросійська

У ніч на середу, 9 вересня, дрони атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на території місцевого мазутного заводу.

Місцеві мешканці поширили у соцмережах відео, на яких чути звуки прольоту дронів, роботу російської ППО та вибухи в районі порту. Згодом очевидці поширили кадри, на яких видно пожежу на території міста.

За даними осінтерів Astra, пожежа виникла на території підприємства «Новоросійський мазутний термінал». Інформацію про удари по терміналу підтвердили і супутникові знімки.

Атаку та пожежу на місто підтвердив мер Новоросійська Андрєй Кравченко. Водночас він заявив, що руйнування виникли начебто внаслідок падіння уламків.

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Зазначимо, Новоросійський мазутний термінал є одним з провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла. Компанія входить до складу найбільшого за обсягами перевалки Новоросійського морського торгівельного порту. На терміналі зберігається та перевалюється мазут та світлі нафтопродукти. Пропускна спроможність термінала сягає 4 млн тонн на рік.