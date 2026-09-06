Дим над Рязанню 6 вересня

У ніч на 6 вересня безпілотники атакували територію Росії. Під ударом, зокрема, опинився Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Жителі Рязані повідомляли, що вночі їх розбудили гучні вибухи. Вибухи було чути як у самому місті, так і в його околицях.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку на регіон. За його словами, уламки збитих безпілотників пошкодили житловий будинок у Рязані та будівлі в Сапожковському окрузі. Також сталося загоряння на одному з підприємств, назву якого він не уточнив.

«За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби», – зазначив російський посадовець.

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Водночас за даними телеграм-каналів, у Рязані знову загорівся нафтопереробний завод. У компанії Fire Point підтвердили ураження НПЗ за допомогою БпЛА FP-1.

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Рязанський нафтопереробний завод (РНПЗ) входить до структури ПАТ «Роснефть». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, потужність якого становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

РНПЗ уже атакували у травні та липні 2026 року. У серпні агентство Reuters повідомило, що Рязанський нафтопереробний завод в Росії втратив близько половини своїх потужностей після останньої атаки на підприємство.

Також масованої атаки БпЛА зазнала Ростовська область. Над Ростовом-на-Дону понад чотири години кружляли дрони, було чути стрілянину та гудіння вертольота.

За даними губернатора регіону Юрія Слюсаря, у Ростовській області внаслідок масованої атаки українських безпілотників постраждали три людини.

Також Слюсар повідомив, що в Ростові пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, зокрема в Кіровському, Радянському та Ленінському районах. Поранення дістав хлопчик, його госпіталізували.

У Чортківському районі уламки БпЛА пошкодили локомотив поїзда, через що сім пасажирських потягів затримуються приблизно на три години.

Які саме об’єкти були цілями атаки Сил оборони України, наразі невідомо.

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Міністерство оборони РФ заявило, що російські сили ППО нібито знищили за ніч 258 українських безпілотників.

За даними російського відомства, дрони збивали над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Тамбовської та Тульської областей, Краснодарським краєм, анексованим Кримом, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.