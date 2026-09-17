Львівський тюремник уник покарання за одержання 12 тис. грн хабаря
Посадовця колонії звільнили від покарання через завершення термінів давності
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Шевченківський районний суд міста Львова звільнив від покарання начальника відділення соціально-психологічної служби Державної установи «Личаківська виправна колонія № 30» Олега Медвідя, який взяв 12 тис. грн хабаря за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого. Відповідний вирок суд ухвалив у зв’язку із закінченням строків давності.
За матеріалами справи, у лютому 2020 року посадовець Личаківської виправної колонії № 30 одержав від заявника 2 тис. грн за підготовку позитивної характеристики засудженому для подальшого прийняття рішення щодо підготовки та скерування до суду документів для умовно-дострокового звільнення. Передача грошей відбулася неподалік торгового центру «Бомба» на просп. Чорновола у Львові.
У квітні того ж року Олег Медвідь одержав ще 8 тис. грн хабаря за вплив на прийняття рішення щодо підготовки матеріалів для умовно-дострокового звільнення згаданого засудженого. Передача грошей відбулася біля входу на територію колонії. Через тиждень на вул. Варшавській в автомобілі посадовцю колонії передали ще 2 тис. грн, після чого його затримали правоохоронці.
У суді обвинувачений свою вину визнав частково. Він заперечив вимагання грошей та заперечив, що мав вплив на прийняття рішення комісією.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Суд визнав Олега Медвідя винним в одержанні хабаря та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу. Водночас вироком суду винуватця звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. На вирок ще може бути подана апеляція.