Автобуси вже вирушили до Вінниці

Польські активісти та волонтери відправили до Вінниці 15 автобусів, на які раніше зібрали 500 тис. злотих. Полякам також вдалося зібрати додаткові 124 тис. злотих, повідомили члени благодійної організації Sikorki na Ukrainie 16 вересня.

Волонтери зібрали гроші, щоб викупити автобуси у міської ради Кельців – міста-побратима Вінниці. Спершу польське місто на прохання Вінниці готувалося безоплатно передати списані автобуси, проте згодом угода зірвалася через суперечку серед польських депутатів.

За словами очільниці Кельце Агати Войди, у польському суспільстві поширилися дискусії та обурення – зокрема через те, що автобуси мали б курсувати вулицею Бандери. Депутати міської ради Кельце Мацей Якубчик та Марцін Стемпнєвський виступили проти передачі автобусів, бо «кожного разу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді ушанування воєнних злочинців».

Депутати вимагали перейменувати вулицю Бандери і таким чином виявити свою повагу до жертв Волинської трагедії. Після цього Вінниця відмовилася від 15 автобусів, які мали б передати місту.

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Активісти Sikorki na Ukrainie ініціювали збір під гаслом «Політики блокують, а ми їдемо далі», щоб викупити автобуси для Вінниці. Збір на 500 тис. злотих (близько 6 млн грн) тривав лише чотири дні, а до нього долучилися понад 6000 поляків.

Окрім автобусів, польські волонтери також планували придбати два-три недорогі вживані автомобілі для забезпечення потреб Вінницького госпіталю ветеранів.