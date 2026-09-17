До України повернули 252 тіла загиблих військових

У межах репатріаційних заходів до України повернули 252 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим. Про це у четвер, 17 вересня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що тіла вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших силових структур. Також Коордштаб подякував Міжнародному комітету Червоного Хреста за допомогу.

Окремо у Коордштабі відзначили допомогу військових ЗСУ, які транспортують тіла та координують їх передачу правоохоронцям і судово-медичним експертам.

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл», – йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, що росіяни неодноразово передавали Україні тіла своїх солдатів, видаючи їх за тіла українських захисників. Зокрема, 19 червня 2025 року тодішній міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни передали Україні тіло окупанта, який воював у 1-му батальйоні 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 35390).

21 червня того ж року Володимир Зеленський повідомив, що Росія передала разом із тілами загиблих українських захисників щонайменше 20 тіл своїх померлих на фронті солдатів, а також одного ізраїльського військового.

Нагадаємо, 13 серпня до України повернули тіла 261 людини, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.