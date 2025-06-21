Деякі тіла росіян передали разом із паспортами

В межах репатріації Росія передала разом з тілами загиблих українських захисників щонайменше 20 тіл своїх померлих на фронті солдатів. Про це повідомив у суботу, 21 червня, президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, росіяни заявили, що нібито передали Україні тіла тільки українських військових, загиблих на фронті. Втім, серед повернених тіл були і цивільні, а також тіла росіян.

«Під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це “русскіє”. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами», – повідомив Зеленський.

Видання «Бабель» із посиланням на президента повідомило, що серед тіл росіян було також тіло ізраїльського найманця, який воював за Росію. Його тіло передали разом з ізраїльськими документами.

Російська сторона на звинувачення України в порушенні репатріаційних заходів заявила, що це нібито випадковість.

«Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати “русскіх” просто для кількості», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, овернення тіл загиблих українців розпочалося 11 червня – тоді до України повернули 1212 полеглих військовослужбовців. Другий етап репатріації відбувся 13 червня – Росія повернула Україні 1200 тіл, які, ймовірно, належать українським оборонцям. Наступного дня, 14 червня, Коордштаб підтвердив повернення ще 1200 тіл українців. 15 червня відбувся четвертий етап повернення загиблих, в межах якого Україна повернула ще 1200 тіл. Загалом в межах обміну Україна отримала 6057 тіл.

Одразу після завершення репатріаційних заходів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія передала Україні тіла росіян, змішаних з тілами українців, навмисно ускладнюючи процес ідентифікації. Тіла передали у вкрай понівеченому стані, а деякі частини тіл були в різних мішках.