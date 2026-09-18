Військові 21 бригади за допомогою квадроцикла та НРК врятували непритомного цивільного

На Сумщині військовослужбовці 21-ї окремої механізованої бригади врятували непритомного жителя прифронтового села. Відео евакуації цивільного опублікували на фейсбук-сторінці 21 ОМБр.

Військові під час аеророзвідки помітили посеред польової дороги біля одного з прифронтових сіл непритомного літнього чоловіка, який лежав поруч із власним велосипедом. Щоб доправити чоловіка до лікарні, бійці провели термінову спецоперацію, залучивши наземний роботизований комплекс та квадроцикл.

Захисники наголошують, що проживати у прифронтових регіонах небезпечно, та закликають жителів не нехтувати пропозиціями влади щодо евакуації.

«Не забувайте: будь-яка ситуація, яка може з вами трапитися, стає надзвичайною. Тому, будь ласка, не ігноруйте пропозиції місцевої влади і вчасно евакуюйтеся з небезпечних територій. Не ставте під невиправдані ризики ваші життя та життя наших бійців!» – наголосили військові.

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21-ша окрема механізована бригада (21 ОМБр) була сформована у 2023 році. У 2023–2024 роках військовослужбовці бригади виконували бойові завдання на Лиманському напрямку, зокрема біля села Терни Донецької області. У вересні 2024 року бійці бригади брали участь у Курській операції, а зараз виконують бойові завдання на Сумщині.

23 серпня 2025 року указом президента України 21-шу окрему механізовану бригаду відзначили почесною відзнакою «За мужність та відвагу».

Нагадаємо, у серпні 2026 року військові 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади врятували літнього чоловіка, якого росіяни атакували дроном. Йому надали медичну допомогу, а потім евакуювали у безпечне місце.