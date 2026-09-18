Картонна коробка – це не просто упаковка, а захист для яєць

Після купівлі яйця не варто перекладати у пластиковий лоток чи спеціальний тримач у дверцятах холодильника. Оригінальне паковання потрібне не лише для транспортування. Видання Martha Stewart розповідає, чи справді яйця краще зберігати в оригінальній упаковці.

Навіщо потрібна картонна упаковка?

Картонна коробка – це не просто упаковка, а додатковий захист для яєць. Її структура пом’якшує удари та струси, які виникають щоразу, коли відкривають і закривають дверцята холодильника. Так зменшується ризик появи непомітних мікротріщин. Крім того, упаковка слугує бар’єром від втрати вологи й допомагає довше зберігати свіжість продукту.

Картонна упаковка також може захистити яйця від сторонніх запахів. Яєчна шкаралупа досить пориста, тому легко вбирає аромати продуктів, що зберігаються поруч. Саме тому яйця варто тримати подалі від їжі з вираженим запахом і залишати в коробці, яка створює додатковий бар’єр.

Також важлива інформація, зазначена на пакованні. Термін придатності, надрукований на картонній коробці, – це своєрідна система відстеження, яка дає змогу одним поглядом оцінити свіжість яєць, замість того щоб покладатися на пам’ять.

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