Не лише жовтки можна заморозити для подальшого використання

Якщо після приготування безе у вас залишилося багато яєчних жовтків, їх можна заморозити й використати згодом. Так само для подальшого використання можна зберегти й білки. Martha Stewart розповідає, як заморозити білки та жовтки.

Як заморозити яєчні білки?

Спочатку відокремте жовтки від білків. Налийте білки порційно в кожну комірку форми для льоду. Покладіть форму у морозилку. Після заморожування перекладіть кубики в зіп-пакет або герметичний контейнер і позначте дату. Покладіть пакет або контейнер в морозилку.

Яєчні білки можуть зберігатися у морозильній камері до одного року.

Як заморозити жовтки?

З жовтками дещо складніше. Через високий вміст жирів і білків під час заморожування вони можуть сильно загусати й набувати щільної, гумоподібної консистенції, через що після розморожування їх важче використовувати.

Розв’язати цю проблему легко: перед заморожуванням додайте невелику кількість солі або цукру. Обидва інгредієнти зв’язують воду, що міститься в жовтку, і запобігають згущенню.

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Якщо ви плануєте використовувати жовтки в солоних стравах, додайте ⅛ чайної ложки солі на кожні чотири жовтки. Для солодких страв додайте 1,5 чайної ложки цукру на кожні 4 жовтки.

Перекладіть після цього жовтки в герметичний контейнер, позначте на етикетці дату та вкажіть, чи це солодкий, чи солоний варіант.

Цей спосіб не дає змоги зберігати жовтки поштучно, як білки, тому після розморожування доведеться відміряти потрібну кількість із загальної маси. Щоб цього уникнути, їх можна заморожувати невеликими порціями.

У морозильній камері яєчні жовтки зберігаються до одного року.