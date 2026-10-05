Не сипте сіль на око: скільки її потрібно для квашення капусти
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Щоб квашена капуста залишалася хрумкою та соковитою протягом усієї зими, дуже важливо правильно розрахувати кількість солі. Якщо її буде забагато заготівля вийде солоною та буде повільно бродити, а якщо замало, капуста просто може розм’якнути. ТСН розповідає, скільки солі потрібно для квашення капусти.
Скільки солі потрібно для квашення?
Фахівці з CSU Extension рекомендують орієнтуватися саме на вагу овочів і дотримуватися перевірених пропорцій. Для класичного квашення зазвичай використовують 20–25 грамів солі на 1 кілограм нашаткованої капусти.
Краще зважувати сіль на кухонних вагах, адже кількість солі в ложці залежить від розміру кристалів.
Ось точні основні пропорції для домашніх заготівель капусти:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- на 1 кілограм – 20–25 грам солі;
- на 2 кілограми – 40–50 грамів солі;
- на 3 кілограми – 60–75 грамів солі;
- на 5 кілограмів – 100–125 грамів солі;
- на 10 кілограмів – 200–250 грамів солі.
Для квашення використовуйте звичайну харчову сіль без йоду чи інших добавок. І не зменшуйте кількість солі навмання, адже вона впливає на процес ферментації, смак і текстуру готової капусти.