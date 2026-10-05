Для класичного квашення зазвичай використовують 20–25 грамів солі на 1 кілограм нашаткованої капусти

Щоб квашена капуста залишалася хрумкою та соковитою протягом усієї зими, дуже важливо правильно розрахувати кількість солі. Якщо її буде забагато заготівля вийде солоною та буде повільно бродити, а якщо замало, капуста просто може розм’якнути. ТСН розповідає, скільки солі потрібно для квашення капусти.

Скільки солі потрібно для квашення?

Фахівці з CSU Extension рекомендують орієнтуватися саме на вагу овочів і дотримуватися перевірених пропорцій. Для класичного квашення зазвичай використовують 20–25 грамів солі на 1 кілограм нашаткованої капусти.

Краще зважувати сіль на кухонних вагах, адже кількість солі в ложці залежить від розміру кристалів.

Ось точні основні пропорції для домашніх заготівель капусти:

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на 1 кілограм – 20–25 грам солі;

на 2 кілограми – 40–50 грамів солі;

на 3 кілограми – 60–75 грамів солі;

на 5 кілограмів – 100–125 грамів солі;

на 10 кілограмів – 200–250 грамів солі.

Для квашення використовуйте звичайну харчову сіль без йоду чи інших добавок. І не зменшуйте кількість солі навмання, адже вона впливає на процес ферментації, смак і текстуру готової капусти.