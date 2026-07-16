Якщо замість світлого відтінку вона стала сірою або потемніла, найчастіше причина полягає у порушенні технології приготування

Під час квашення капуста може не лише втратити хрусткість, а й змінити свій колір. Якщо замість світлого відтінку вона стала сірою або потемніла, найчастіше причина полягає у порушенні технології приготування. ТСН розповідає, які помилки можуть призвести до такого результату та як їх уникнути.

Чому квашена капуста потемніла: основні причини?

Замало або забагато солі.

В процесі квашення бере участь молочна кислота, яка виділяється лише білими частинами овочу. Саме через неї капуста отримує кислий смак та консервується. І сіль потрібно для того, щоб посилити цю дію та нейтралізувати патогенні бактерії.

Якщо взяти мало солі, процес бродіння сповільниться. Якщо ж її буде надто багато – це може знищити корисні бактерії. Щоб отримати ідеальну квашену капусту, пропорції повинні бути такими: на 1 кілограм овочів близько 24 грамів солі.

Також важливо пам’ятати, що для квашення потрібно брати лише харчову сіль великого помелу. Якщо використовувати гімалайську або йодовану, хімічні процеси змінюються і квашена капуста чорніє.

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Неправильна температура або час бродіння.

Процес бродіння можна розділити на три етапи. І кожен з цих етапів потребує особливих умов, щоб квашена капуста не потемніла:

Перший етап. Він проходить 2–3 дні. І оптимальною температурою в цей період є +24 °С. Другий етап. Він триває від 5 до 7 днів. Оптимальний температурний режим для нього в межах +20 °С. Саме в цей період капуста концентрує в собі найбільшу кількість вітаміну С. Третій етап. Цей етап останній, адже під час нього ви просто зберігаєте капусту для вживання. Температура повинна бути від 0 °С до -2 °С, щоб не спровокувати розвиток плісняви.

Що робити, коли квашена капуста потемнішала?

Якщо квашена капуста потемнішала через фізичні, а не біологічні процеси, її можна їсти. Проте такий продукт має не надто гарний і смачний вигляд.

Основні фізичні причини, чому квашена капуста темнішає:

Під час вивітрювання розсолу верхні шари страви можуть темнішати – це відбувається через окиснення. Морква фарбує продукт, але його смак не змінюється. Використання йодованої солі – через це відбуваються зовсім інші хімічні процеси. Вибраний неправильний матеріал місткості, в якій квашена капуста зберігається.

Біологічні причини, чому квашена капуста темнішає: