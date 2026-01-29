Від пляшки до часнику: чим можна швидко відокремити жовток від білка
Зробити це можна швидко та акуратно різними способами
Відокремлення жовтка від білка – базова кулінарна навичка, яка потрібна у багатьох рецептах. І зробити це можна швидко та акуратно різними способами. УНІАН розповідає, як за допомогою підручних предметів розділити ці частини яйця без зайвого клопоту.
Як швидко відокремити жовток від білка?
- Пляшка. Якщо жовток не дуже великий, то відокремити його від білка можна за допомогою порожньої пляшки. Стисніть пляшку та піднесіть горлечко до жовтка. Жовток легко втягується всередину пляшки, а білок залишається цілим. Потім жовток можна легко видавити в окрему миску.
- Сито. Цей спосіб добре підходить для свіжих яєць, але краще використовувати сито з великими отворами. Розбийте яйце в сито та злегка струсіть його. Білок протече крізь сито, а жовток залишиться всередині. Проте цей спосіб може не спрацювати, якщо у вас яйце з щільним білком.
- Часник. За допомогою часнику можна відокремити жовток просто пальцями. Розбийте яйця в миску, змастіть пальці зубчиком очищеного часнику та обережно візьміть пальцями жовток та перекладіть в окрему миску. Спосіб краще працює з холодними яйцями прямо з холодильника.
- Спеціальна ложка. Ви можете купити спеціальний прилад – ложку для відділення білка. Цей гаджет допоможе обережно відокремити жовтки.
