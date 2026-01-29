фото Unsplash

Зробити це можна швидко та акуратно різними способами

Відокремлення жовтка від білка – базова кулінарна навичка, яка потрібна у багатьох рецептах. І зробити це можна швидко та акуратно різними способами. УНІАН розповідає, як за допомогою підручних предметів розділити ці частини яйця без зайвого клопоту. Як швидко відокремити жовток від білка? Пляшка. Якщо жовток не дуже великий, то відокремити його від білка можна за допомогою порожньої пляшки. Стисніть пляшку та піднесіть горлечко до жовтка. Жовток легко втягується всередину пляшки, а білок залишається цілим. Потім жовток можна легко видавити в окрему миску. Сито. Цей спосіб добре підходить для свіжих яєць, але краще використовувати сито з великими отворами. Розбийте яйце в сито та злегка струсіть його. Білок протече крізь сито, а жовток залишиться всередині. Проте цей спосіб може не спрацювати, якщо у вас яйце з щільним білком. Часник. За допомогою часнику можна відокремити жовток просто пальцями. Розбийте яйця в миску, змастіть пальці зубчиком очищеного часнику та обережно візьміть пальцями жовток та перекладіть в окрему миску. Спосіб краще працює з холодними яйцями прямо з холодильника. Спеціальна ложка. Ви можете купити спеціальний прилад – ложку для відділення білка. Цей гаджет допоможе обережно відокремити жовтки.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter