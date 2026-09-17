Верховна Рада не підтримала подання до президента щодо позбавлення Потапа звання заслуженого артиста

Верховна Рада під час засідання не підтримала звернення до Володимира Зеленського щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка (сценічне імʼя – Потап) звання «Заслужений артист України». Про це у четвер, 17 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«За» звернення до президента щодо позбавлення 45-річного Потапа почесного звання проголосували 198 народних депутатів, «проти» – один нардеп, «утримався» – також один, а 90 депутатів не брали участі у голосуванні.

Як депутати Верховної Ради голосували за направлення депутатського запиту до Володимира Зеленського щодо позбавлення Потапенка звання «Заслужений артист України», можна подивитися за посиланням.

Голосування у Верховні Раді

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28 серпня на сайті Офісу Президента зареєстрували петицію щодо ініціювання процедури позбавлення Олексія Потапенка почесного звання «Заслужений артист України», яке йому присвоїли у 2020 році. Авторка петиції Катерина Таран вважає, що Потапенко «не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України». Вона зауважує, що артист під час повномасштабного вторгнення Росії популяризує російськомовний культурний продукт, а також співпрацює з росіянами. Крім того, авторка зазначає, що висловлювання Потапа щодо української мови «можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності». Також Катерина Таран звернула увагу, що Олексій Потапенко проживає за кордоном, що не є приводом для позбавлення звання, однак має бути враховане під час розгляду петиції.

Відомо, що Олексій Потапенко та Настя Каменських наразі проживають в Іспанії. За час повномаштабного вторгнення він неодноразово повертався до України та виїжджав за кордон. У червні 2026 року він стверджував, що перебуває на військовому обліку й законно перетинає кордон, однак не уточнив, на яких підставах.

Петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Нагадаємо, в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, опублікованому 8 вересня, співачка Настя Каменських, яка співпрацює з Потапом у дуеті, заявила, що після того, як вона почала розмовляти українською мовою, у неї нібито діагностували кісту та пропав голос.

Настя Каменських та Потап й раніше потрапляли у скандали. Зокрема, у липні 2026 року вони виступили на музичному фестивалі Лайми Вайкуле «Рандеву» виключно з російськомовними піснями. У серпні артистів розкритикували за відео, опубліковане в інстаграмі, у якому вони висміювали критику російської мови в Україні та вимоги розмовляти українською.

У серпні 2025 року ювелірний бренд «Золотий вік» повідомив, що припинив співпрацю з Настею Каменських після її виступів російською мовою у США.