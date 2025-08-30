Настя Каменських була амбасадором ювелірного бренду з 2021 року

Українська ювелірна компанія «Золотий вік» заявила про припинення співпраці зі співачкою Настею Каменських (NK) після її виступів російською мовою. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на фейсбук-сторінці у п’ятницю, 29 серпня.

«Опираючись на цінності та принципи компанії Золотий Вік, ми прийняли рішення достроково завершити рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ювелірний бренд співпрацював Каменських з 2021 року. «Золотий вік» анонсував запуск нової рекламної компанії. Зазначається, що старт нового рекламного проєкту відбудеться цього року.

«Ми відкриваємо нову сторінку у комунікації з клієнтами й наша команда вже працює над новою креативною концепцією. Ми готуємо ідеї, які поєднують емоції, почуття та натхнення, щоб наші клієнти відчули “Золотий Вік” по-новому. Оновлена рекламна кампанія вийде вже цього року та стане яскравим етапом у розвитку нашого бренду», – повідомили у ювелірній компанії.

У п’яницю, 22 серпня, під час виступу у нічному клубі в Маямі (США) Настя Каменських заспівала пісні російською мовою, які були перекладені на українську після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Каменських виконала російською пісні «Красное вино» та «Это моя ночь». Крім того, співачка заявила, що мова спілкування – неважлива.

«Неважливо, якою мовою ми розмовляємо! Є одна мова, яку розуміють усі. Ви знаєте, що це? Це любов!», – заявила зі сцени Настя Каменських.

Нагадаємо, 13 червня Андрій Данилко, який виступає під сценічним ім’ям Вєрка Сердючка, виконав пісні російською мовою під час концерту у Бориспільському районі Київщини. Виконання російською обурило українців, а тодішній мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до поліції.