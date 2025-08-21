Володимир Зеленський прокоментував вимогу Кремля щодо статусу російської мови в Україні

Володимир Зеленський прокоментував вимогу Кремля зробити російську другою державною мовою в Україні. На думку президента, Росія висуває такі вимоги, щоб сповільнити мирний процес. Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами у середу, 20 серпня, передає «Укрінформ».

Президент України прокоментував заяву Росії, що окупація Донецької та Луганської областей нібито не була причиною для початку війни. Зазначимо, що раніше росіяни заявляли, що розпочали повномасштабне вторгнення нібито для того, щоб захистити російськомовне населення України.

«У нас є державна мова – українська. Росія може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони [заяви] суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес», – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що заяви Росії щодо надання російській статусу другої державної мови та легітимізації московської патріархії нещодавно прокоментувала мовна омбудсменка Олена Івановська. Вона наголосила, що ці вимоги Путіна є неприйнятними для України: «Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус».

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Дональд Трамп провів зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним, що відбувалась в місті Анкоридж у штаті Аляска. За словами глави Білого дома, вони досягли прогресу, однак не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів під час переговорів.

За даними The New York Times під час зустрічі з Трампом Путін висунув низку вимог щодо України. За інформацією журналістів, російський диктатор вимагав передати під контроль Росії всю Донецьку область, а також надати російській статусу другої державної мови в Україні.