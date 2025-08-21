Президент зауважив, що «зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони»

Президент України Володимир Зеленський назвав країни, де він потенційно міг би зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Ідеться про країни Європи та Туреччину. Про це глава держави сказав журналістам в середу, 20 серпня, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Місце зустрічі. Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні й на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося», – прокоментував президент.

Також Зеленський не проти проведення двосторонньої зустрічі в Туреччині, оскільки це країна НАТО і «частина Європи». З його слів, «зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони».

Водночас Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі в Москві, а також висловив сумніви щодо Угорщини як майданчика через її позицію щодо України.

«Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України», – пояснив позицію Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп мав перемовини з президентом України, лідерами Європи та генеральним секретарем НАТО, які відбулися у кілька етапів у Вашингтоні 18 серпня. Після цього Трамп заявив, що розпочинає підготовку зустрічі Володимира Зеленського і Владіміра Путіна.

Раніше, 16 серпня, Дональд Трамп провів зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним на Алясці. За словами глави Білого дома, вони досягли прогресу, однак не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів під час переговорів.