Дональд Трамп розпочинає підготовку зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає «Європейська правда».

За словами Дональда Трампа, перемовини з президентом України, лідерами Європи та генеральним секретарем НАТО, які відбулися у кілька етапів, пройшли добре. Президент США не уточнив деталі переговорів, однак повідомив, що серед іншого обговорювались гарантії безпеки для України.

Після кількох раундів переговорів Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. За словами глави Білого дома, ця зустріч також відбуватиметься у кілька етапів: спочатку Зеленський та Путін проведуть двосторонні перемовини, а потім до них долучиться Трамп.

«Я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі – відбудеться тристороння зустріч, де будуть обидва президенти та я», – повідомив Дональд Трамп.

Зазначимо, що під час брифінгу у Вашингтоні Володимир Зеленський прокоментував такий формат зустрічей. За його словами, зустріч на рівні лідерів є необхідною, а Україна готова до будь-яких форматів. Також Володимир Зеленський наголосив, що у разі відмови Росії провести таку зустріч, Україна проситиме США діяти відповідно.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Володимир Зеленський.

Також український лідер припустив, що під час зустрічі з російським диктатором можливе обговорення територіального питання: «питання територій ми залишимо між мною і Путіним».

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Дональд Трамп провів зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами глави Білого дома, вони досягли прогресу, однак не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів під час переговорів. Трамп та Путін зустрічалися на військовій базі в американському місті Анкоридж, що у штаті Аляска.

У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп зустрівся у Вашингтоні з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Зауважимо, що лідери Європи наполягали на припиненні вогню до зустрічі Зеленського та Путіна.