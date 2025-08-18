Європейські лідери зустрілись з президентами США та України у Вашингтоні, 18 серпня 2025 рік

Лідери Європи взяли участь у зустрічі з президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Білому домі 18 серпня. Заяви європейських політиків, серед іншого, стосувались гарантій безпеки для Києва після досягнення мирного врегулювання між Україною і РФ.

На зустрічі були присутні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

«Якщо ми будемо діяти сміливо – ми можемо покласти край цій війні», – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що партнери хочуть підкреслити важливість статті 5 НАТО щодо безпекових гарантій для України.

Також вона зазначила, що найбільшим пріоритетом є повернення додому викрадених Росією українських дітей.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що б усі хотіли побачити припинення вогню вже наступної зустрічі, підкресливши: наступна зустріч неможлива без досягнення перемир’я.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що для досягнення справедливого тривалого миру Україна, Європа та США мають залишатися об’єднаними. Вона подякувала Дональду Трампу за його зусилля для зміни позиції Росії.

Зі слів Мелоні, сторони обговорять модель захисту України на зразок статті 5 НАТО та інші пропозиції щодо забезпечення гарантій миру та безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував після тристоронньої зустрічі (Україна, РФ та США) провести чотиристоронню, долучивши країни Європи.

«Для того, щоб досягти довготривалого миру для України та всього континенту, ми повинні мати безпекові гарантії. Передусім йдеться про сильну потужну українську армію зараз та в найближчі десятиліття… Ми, європейці, робимо все для того, аби внести свою справедливу частку в це, ми інвестуємо в безпеку країни, але водночас ми інвестуємо і в нашу власну безпеку», – сказав Макрон.

Подібну думку висловив і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, зазначивши, що йдеться не лише про безпеку України, а й усієї Європи.

«Ми хочемо придумати щось на кшталт статті 5 НАТО для того, щоб запобігти повторному вторгненню Росії в Україну. Ми почали напрацювання кілька місяців тому, і зараз ми готові наростити свої зусилля. Ми відчуваємо підтримку США, і це дає більшу впевненість», – зазначив Стармер.

Президент Фінляндії Александр Стубб погодився, що подібні зустрічі є кроком до проведення тристороннього саміту між Україною, Росією та США. Він також відповів, чому Фінляндія бере участь у заходах на кшталт цього.

«Так, ми маленька країна, але в нас дуже довгий кордон з Росією. І, звичайно, у нас є свій історичний досвід з Росією з часів Другої світової війни й пізніше. У 1944 році ми змогли знайти рішення. І я впевнений, що ми знайдемо його і цього разу», – зазначив Стубб.