Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського у Білому домі, 18 серпня 2025 року

У понеділок, 18 серпня, відбулась зустріч в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським та його американським колегою Дональдом Трампом з делегаціями. Також на зустрічі були присутні лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу та НАТО.

Перша частина зустрічі між політиками відбулась у відкритому форматі за участі представників медіа.

Володимир Зеленський передав лист подяки від Олени Зеленської першій леді США Меланії Трамп за надісланий лист російському диктатору Владіміру Путіну з проханням щодо викрадених українських дітей.

Відповідаючи на питання журналістів Дональд Трамп заявив, що команди працюють над тривалим миром, але не перемир’ям.

«Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не два роки, а набагато більше. Якщо сьогодні все піде добре, відбудеться тристороння зустріч», – сказав Трамп.

За словами американського президента, він не знає, коли війна закінчиться, однак переконаний, що Владімір Путін також хоче її закінчення.

«Увесь світ втомився від цієї війни. Ми зробимо так, щоб вона закінчилася. Я закінчив шість воєн. Я думав, що ця буде найлегша, однак вона не найлегша, а досить складна з багатьох причин», – сказав Трамп.

Також Трамп зазначив, що Україна ніколи не стане членом НАТО, однак країни Європи хочуть надати Києву надійні гарантії безпеки, і США їх в цьому підтримають.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував за ініціативу НАТО та США щодо закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників.

За словами українського президента, для досягнення тривалого миру необхідні кілька ключових факторів, зокрема сильна українська армія та гарантії від великих країн, включно зі США.

Дональд Трамп сказав, що Україні гарантуватимуть захист, схожий до того, який мають країни-члени НАТО.

Окремо він зазначив, що російський лідер Владімір Путін чекатиме на його дзвінок після завершення закритої зустрічі між делегаціями США, України та європейськими лідерами.

Доповнено. BBC пише, що в Овальному кабінеті, навпроти столу, за яким сиділи Дональд Трамп і Володимир Зеленський, була виставлена велика мапа України.

«Східна частина України, зафарбована рожевим кольором, ілюструє територію, яку наразі контролюють російські збройні сили – приблизно 20% від загальної площі країни», – ідеться в повідомленні.

Видання припускає, що цей елемент був «холодним нагадуванням для присутніх українців про поточний стан майже чотирирічної повномасштабної війни – і міг стати наочним засобом для Трампа посилити тиск на Зеленського щодо обміну території на мир».

Нагадаємо, після зустрічі на Алясці 15 серпня з російським диктатором Владіміром Путіним Дональд Трамп заявив, тільки від Володимира Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Окрім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.

Президент США додав, що під час переговорів він погодився з Путіним, що російсько-українська війна має завершитися обміном територіями та «певними гарантіями» з боку США.

Уже 18 серпня Дональд Трамп написав, що мирні угоди не передбачатимуть повернення окупованого росіянами Криму та виключив вступ України до НАТО.