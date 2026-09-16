Львів’ян та гостей запрошують відвідати фестиваль на !FESTrepublic, що на Старознесенській, 24-26

Протягом 26-27 вересня відбудеться останній в цьому році осінній Coffee, Books & Vintage. Львів’ян та гостей запрошують на !FESTrepublic, що на Старознесенській, 24-26. На відвідувачів чекає різноманітна програма: концерти, стендап-виступи, кавові практики, книжковий ярмарок та ярмарок вінтажу.

У межах фестивалю відбудеться дводенна програма «Кавові практики» для тих, хто розвиває кавовий бізнес. Учасники на цій події матимуть змогу обговорити практичні виклики, з якими сьогодні працює кавовий бізнес, зокрема: маркетинг і фінанси, управління командою, AI та автоматизацію, операційні процеси, масштабування і розвиток бренду. Своїм досвідом поділяться такі спікери, як: Андрій Худо, Дмитро Слукін, Фелікс Безрук, Тимур Козонов, Антон М'яновський, Tom Hopkinson, Маша Рибак та Анна Ананьїна, а також інші представники кавового й суміжних бізнесів. Для участі в «Кавових практиках» потрібен окремий квиток, який також дає змогу відвідати фестиваль. Придбати його можна тут.

Фото організаторів фестивалю

На відвідувачів також чекають літературні івенти, на яких можна буде поспілкуватися з улюбленими авторами, відвідати автограф-сесії, купити книгу, а також підтримати бібліотеку на Миколаївщині, передавши їм книги.

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«Маємо гарну традицію ділитися українськими книгами з бібліотеками, що є близько до лінії зіткнення, цього разу збираємо книжки для Мішково-Погорілівської сільської бібліотеки (село Мішково-Погорілове Миколаївського району Миколаївської області)», – розповідають організатори заходу.

У рамках фестивалю буде також ярмарок вінтажу, де можна купити щось для інтер’єру чи оновити гардероб. Для наймолодших відвідувачів фестивалю чекатиме окрема розважальна програма від Leoland з різноманітними активностями.

На Coffee, Books & Vintage також виступатимуть:

Maryna Krut

Ostap Drivko

Sigmund Friends

Alex Pian

Kate Soul

YEVHENII DUBOVYK PROJECT

Renie Cares

Етногурт «Легіт»

Також у програмі стендапи: Паші Пінчука, Богдана Письменка, Богдана Боярина, Наталі Скорик та інших. Окрім різноманітних подій, музики та ярмарків, фестиваль стане майданчиком для підтримки армії. Відвідувачі зможуть долучитися до збору на дрони для захисників. У планах зібрати 15 млн грн на 140 FPV та 3 «Домахи» для спецпідрозділу «Омега» у рамках «Рою помсти».

Квитки на фестиваль можна придбати тут чи у застосунку Lokal. Дітям до 12 років, ветеранам, військовим вхід безкоштовний. Вартість квитка на 2 дні – 500 грн. У його вартість входить дріп-кава. Також організатори зазначають, що зі наближенням дати фестивалю вартість квитків зростатиме, тому охочим відвідати захід радять придбати їх заздалегідь. Деталі фестивалю можна переглянути також на сторінках інстаграм та фейсбук.