Група тернополян пошкодила автомобіль ТЦК та побила військових

П’ятьом жителям Тернополя оголосили про підозру за участь у масовому конфлікті проти військових ТЦК. Сутичка відбулася близько 20:00 25 серпня на вул. Леся Курбаса. За даними правоохоронців, наразі до конфлікту причетні шість осіб, однак поки що підозри отримали п’ять із них. Інших нападників встановлюють. Про це повідомили в управлінні Нацполіції Тернопільщини в четвер, 17 вересня.

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Нагадаємо, 25 серпня військовослужбовці ТЦК та СП на вул. Леся Курбаса під час рейду виявили військовозобов’язаного чоловіка. Його посадили у службовий автомобіль, щоб перевірити документи та відвезти в ТЦК.

Коли автомобіль почав виїжджав із двору, його зупинили місцеві жителі. Також на місце інциденту прийшли інші мешканці. Група тернополян вступила в суперечку з військовослужбовцями, а також почала бити металевими предметами по авто Nissan X-Trail. Конфлікт переріс у штовханину, під час якої працівників ТЦК побили.

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На місце викликали поліцейських, однак і це не зупинило натовп. До масового конфлікту доєдналося кілька сотень чоловіків, жінок та неповнолітніх. Щоб припинити порушення громадського порядку, на місце події прибули слідчо-оперативна група, додаткові наряди поліції та спецпідрозділ «Скорпіон» (відділення швидкого реагування та раптової дії Тернопільського відділу Військової служби правопорядку). Зрештою, конфлікт вдалося врегулювати.

Під час перевірки свідчень та записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили щонайменше шістьох тернополян, які причетні до погрому та побиття військових ТЦК. П'ятьом з них оголосили про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне заподіяння працівникам державної установи легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків). Їм загрожує обмеження чи позбавлення волі до 5 років. Також поліцейські продовжують встановлювати й інших людей, які брали участь у сутичці.