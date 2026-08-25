У вівторок увечері, 25 серпня, близько 20:00 на вулиці Курбаса, що на околиці Тернополя, стався силовий конфлікт між цивільними громадянами та військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які проводили заходи з оповіщення чоловіків мобілізаційного віку. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

За даними правоохоронців, під час спілкування військових із одним із чоловіків біля службового авто Nissan X-Trail почав збиратися натовп перехожих. Ситуація швидко переросла в агресію: громадяни почали бити по автомобілю ТЦК та вступили в бійку з військовослужбовцями. Сутичка супроводжувалась вигуками «Ганьба». Унаслідок інциденту працівники центру комплектування отримали травми, одного з них доправили до лікарні.

На оприлюднених очевидцями фото видно кілька десятків людей, які зібралися біля службового авто працівників ТЦК під час конфлікту в Тернополі. Фото 20 хвилин

На місце події терміново вихали слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції, яким вдалося стабілізувати ситуацію та припинити протиправні дії. Однак натовп встиг пошкодити автомобіль ТЦК та викрасти речі військових.

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Наразі поліція встановлює всі обставини події, з'ясовує особи учасників конфлікту, а також оцінює розмір завданих збитків та ступінь тяжкості травм військових. Реагуючи на конфлікт, Тернопільський обласний ТЦК і СП закликав громадян утримуватися від агресії, провокацій та будь-яких протиправних дій та нагадав про кримінальну відповідальність за застосування сили до військовослужбовців.

Нагадаємо, схожий резонансний інцидент стався у Львові на початку липня цього року. На проспекті Червоної Калини натовп заблокував та перекинув службове авто працівників ТЦК, а двоє військовослужбовців зазнали травм. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ та хуліганства. Протягом кількох днів після інциденту СБУ та поліція затримали п'ятьох активних учасників погрому. Ними виявились місцеві мешканці віком від 19 до 43 років. Суд відправив підозрюваних під варту у СІЗО, їм інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ та хуліганство.