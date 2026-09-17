Синоптики попереджають українців про зміну погоди

Уже незабаром в Україну прийде різке похолодання, місцями вдень температура повітря становитиме лише 10°C тепла. Синоптики попереджають українців про зміну погоди.

Зокрема синоптикиня Наталка Діденко раніше назвала дату, коли розпочнеться похолодання. Погода різко зміниться із понеділка, 21 вересня. Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, найхолодніше буде на заході України, а на півдні та сході ще збережеться тепла погода.

У понеділок, 21 вересня, у західних областях денний максимум температури повітря коливатиметься від 13 до 15°C тепла, у Житомирській, Вінницькій, Чернігівській та Київській областях також похолодає до 15–18°C. Протягом дня буде хмарна погода із дощами.

Карта погоди в України 21 вересня (клікніть для збільшення)

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В інших областях України 21 вересня різкого похолодання та істотних опадів не прогнозують. Вдень позначки термометра показуватимуть від 22 до 25°C тепла.

У вівторок, 22 вересня, похолодання посилиться. У західних областях вдень очікується від 9 до 13°C тепла. Найхолодніше буде на Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині – від 8 до 11°C тепла, а найтепліше – на Закарпатті (від 14 до 16°С).

На півночі та у центрі країни температура повітря вдень становитиме від 16 до 18°C тепла, похолодає також на півдні – від 16 до 19°C тепла вдень. Водночас на сході синоптики прогнозують місцями до 27°C тепла вдень, на Запоріжжі, у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та у Кропивницькому – вдень до 24°С тепла.

Карта погоди в України 22 вересня (клікніть для збільшення)