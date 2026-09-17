Ресторан «Узбецький плов» зазнав ушкоджень

Вночі 17 вересня на вул. Миколи Бобяка в Ужгороді сталася аварія. Водійка BMW не впоралася з керуванням і в’їхала у ресторан «Узбецький плов».

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Закарпатської області, ДТП сталася близько 01:00. Водійка за кермом була тверезою.

«Обійшлося без потерпілих. На водійку склали адмінпротокол за статтею 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження авто, вантажу, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна», – зазначили правоохоронці.

Санкція статті передбачає 850 грн штрафу. Водійці загрожує позбавлення прав керувати авто від 6 місяців до 1 року. Також вона має компенсувати завдані збитки місту та ресторану.

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