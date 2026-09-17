У ніч на четвер, 17 вересня, російські окупанти масовано атакували низку міст України. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у Києві, Одесі та Запоріжжі, там багато постраждалих.

Так, росіяни здійснили ракетну атаку на Київ, внаслідок чого є руйнування у кількох районах, повідомив мер міста Віталій Кличко. Через російську атаку у місті понижений тиск подачі води на лівий берег, а також у Соломʼянський, Голосіївський та Святошинський райони.

У Дніпровському районі міста пошкоджений житловий будинок та офісна будівля. Уламки також впали біля складських приміщень у районі та поблизу АЗС. У Святошинському районі є влучання у нежитлову будівлю, а в Соломʼянському зруйнована складська споруда.

«16 постраждалих на цей час у столиці. Серед них – двоє дітей», – повідомив Кличко.

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Також під російську атаку потрапила Одеса. Там внаслідок обстрілу пошкоджена житлова 19-поверхівка. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки зруйновані 10 квартир на 14-16 поверхах. Також у місті зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений.

Внаслідок атаки на багатоповерхівку постраждали троє людей, серед них – 4-річна дитина. Загалом внаслідок атаки на Одеську область 17 вересня постраждали семеро людей, серед них – двоє дітей.

Крім того, росіяни обстріляли балістичними ракетами Запоріжжя. За даними голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, у регіоні відомо про трьох постраждалих. Ракети влучили по промислових обʼєктах, є часткові руйнування.