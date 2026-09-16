Юлію Мендель не пустили до Європарламенту

Колишню прессекретарку Володимира Зеленського Юлію Мендель не впустили до будівлі Європейського парламенту, де вона мала виголосити промову на заході партії «Альтернатива для Німеччини». Про це Юлія Мендель повідомила у своїх соцмережах, повʼязавши заборону на вхід із нещодавно запровадженими проти неї санкціями.

Юлія Мендель опублікувала відео спілкування з неназваними співробітниками Європарламенту, які повідомили, що нещодавно отримали повідомлення про те, що їй заборонено входити до будівлі. За словами Мендель, причину такого рішення їй не пояснили, однак вона впевнена, що це повʼязано із санкціями, які проти неї нещодавно запровадив Володимир Зеленський.

У Європарламенті Мендель мала виголосити промову «про мир» на заході, організованому ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Юлія Мендель заявила, що все одно виголосить промову, але за допомогою відеозвʼязку.

«Я сьогодні буду говорити про мир, навіть із забороною Європейського парламенту. Тепер зрозуміло навіщо Зеленський підписав на мене санкції, щоб заборонити промову про мир. Вказує на те, наскільки Володимир Зеленський того миру хоче», – заявила Юлія Мендель.

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Зауважимо, що захід партії «Альтернатива для Німеччини» не був офіційною подією Європейського парламенту. Водночас депутати Європарламенту та політичні групи можуть організовувати власні заходи у приміщеннях ЄП.

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» була створена у 2013 році. Політсила виступає проти фінансової та військової допомоги Україні, зокрема проти передачі зброї. Також партія закликала до скасування санкцій проти Росії після укладання мирної угоди з Україною. Крім того, «Альтернатива для Німеччини» підтримує повернення країни до ядерної енергетики та виступає за припинення переходу німецької енергетики на відновлювані джерела, зокрема просуває скасування субсидій і державних програм підтримки «зеленої» енергетики.

Нагадаємо, 13 вересня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти російських та українських пропагандистів. У списку була колишня прессекретарка президента Юлія Мендель.