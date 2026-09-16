У Києві через російську атаку згорів склад студії «Квартал 95»

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ згорів склад студії «Квартал 95», де зберігалися декорації, костюми та реквізит артистів. Про це у середу, 16 вересня, повідомили на фейсбук-сторінці студії.

«Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит нашої студії. Разом із ним ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів. Для когось це просто речі. Для нас – частина великої історії “Кварталу”. За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту – робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, складське приміщення артистів було розташоване у Святошинському районі Києва. За даними студії «Квартал 95», постраждалих серед співробітників немає. Водночас рятувальники повідомили, що вогонь перекинувся зі складу на поруч розташовані будівлі, внаслідок атаки поранення зазнала одна людина.

«Київ: 1 людина постраждала внаслідок ранкового російського удару у Святошинському районі. Внаслідок влучання ворожого БпЛА горіло складське приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні ДСНС.

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«Студія Квартал 95» – українська продакшн-компанія, заснована у 2003 році Володимиром Зеленським, Борисом Шефіром та Сергієм Шефіром разом із командою КВК «95-й квартал». До перемоги на президентських виборах у 2019 році Володимир Зеленський був художнім керівником студії.

Компанія створює телевізійні та розважальні проєкти, гумористичні шоу, серіали й фільми. Серед найвідоміших проєктів – «Вечірній Квартал», «Слуга народу», «Розсміши коміка» та «Ліга сміху».

Нагадаємо, вранці 16 вересня росіяни дроном вдарили по пасажирському поїзду №122 Київ – Миколаїв. Персонал залізниці та пасажирів вчасно евакуювали, постраждалих не було.