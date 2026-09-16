Українські F-16 стикаються з дефіцитом ракет класу «повітря – повітря»

Україна відчуває нестачу ракет класу «повітря – повітря» для винищувачів F-16. Йдеться, зокрема, про AIM-9 та AIM-120. Про це командир української ескадрильї F-16 із позивним «Фантом» заявив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax.

За словами військового, через обмежену кількість ракет українські пілоти змушені використовувати їх ощадливо. Він наголосив, що винищувач без відповідного озброєння не може повноцінно виконувати свої завдання.

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«Фантом» закликав партнерів збільшити постачання авіаційних ракет для українських F-16. Також він закликав надати Україні додаткові зенітні ракети для комплексів Patriot або дозволити їх виробництво за ліцензією в Україні.

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Ukraine F-16 Pilots Rationing Missiles as Russian Attacks Intensify | NEWSMAX2



Ukraine’s American-made F-16 fighter jets are defending the skies against Russian drones and cruise missiles — but a critical shortage of U.S.-made missiles is putting that mission at risk.



In an… pic.twitter.com/WQgbasdks5 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) September 16, 2026

На початку вересня видання War Zone із посиланням на журналіста, який поспілкувався з неназваним високопоставленим командиром Повітряних сил України, також писало, що українські F-16 стикаються з дефіцитом ракет класу «повітря – повітря», необхідних для ураження російських повітряних цілей. За його словами, нестача ракет настільки відчутна, що під час окремих денних бойових вильотів винищувачі змушені використовувати для ураження російських цілей лише вбудовані авіаційні гармати.

Йдеться про 20-мм шестиствольну гармату M61A1 Vulcan. Водночас War Zone зазначає, що її використання проти повітряних цілей створює для пілота додаткові ризики. Особливо складною та небезпечною така тактика може бути під час роботи по невеликих і повільних цілях, а також у нічний час.

Нагадаємо, 25 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас він зазначив, що їхня кількість залишається невеликою та не покриває потреб української ППО.

10 вересня під час візиту Зеленського до Канади Оттава оголосила про новий пакет оборонної допомоги для України. Зокрема, Канада профінансує закупівлю ракет-перехоплювачів для Patriot на 253 млн доларів. Також допомога передбачатиме озброєння для української військової авіації, яка протидіє російським «шахедам».