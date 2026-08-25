Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала трохи ракет-перехоплювачів для Patriot

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, заявив, що Україна отримала від партнерів нову партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас її обсяг поки залишається невеликим.

За словами Зеленського, Україна отримала трохи ракет-перехоплювачів для Patriot. Проте точну кількість президент не назвав, але наголосив, що цих боєприпасів недостатньо.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Ракет до Patriot надійшло трохи, скільки – не можу сказати, але трохи, потрібно більше», – зазначив Зеленський.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, партнери підтвердили постачання кількох зенітних ракетних комплексів Crotale та ракет до них.

Україна також отримала ракети AIM. Такі боєприпаси застосовують у складі зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS.

Питання нестачі ракет для української ППО Зеленський порушував неодноразово. Президент наголошував, що партнери передають Україні значно менше боєприпасів для протидії російським балістичним ударам. За його словами, протягом 2026 року Україна отримала приблизно втричі менше ракет для ППО, ніж за аналогічний період попереднього року.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у вівторок, 25 серпня, заявив, що у вересні може вирушити до США разом з іншими європейськими лідерами, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими.