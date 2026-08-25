Енді Бернем відвідає сесію Генеральної Асамблеї ООН у вересні

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у вівторок, 25 серпня, заявив у коментарі Bloomberg, що у вересні може вирушити до США разом з іншими європейськими лідерами. Головна мета поїздки – переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими.

За словами британського прем’єра, він очікує на поїздку до Нью-Йорка у вересні, де має відбутися чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Це буде його перший візит до США після вступу на посаду.

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«Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні», – сказав Бернем.

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Він зазначив, що остаточні деталі поїздки ще не узгоджені, однак після переговорів у Києві розуміє, над чим працюватиме найближчими тижнями.

Під час візиту до Києва Бернем уперше очолив зустріч союзників України та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Одним із ключових питань залишається посилення української протиповітряної оборони. Зеленський неодноразово закликав США та європейські країни допомогти Україні отримати додаткові ракети-перехоплювачі Patriot до початку зими. Очікується, що в холодний період Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі.

Бернем заявив, що після поїздки з Києва має «справжній оптимізм» щодо можливості вирішити проблему нестачі ракет для протидії російським балістичним ударам.

Європейські лідери також розглядають можливість провести нову зустріч «коаліції рішучих» під час Генеральної Асамблеї ООН. Серед головних тем може бути забезпечення України американськими ракетами-перехоплювачами Patriot, а також залучення запасів інших країн.

«Це, здається, найімовірніший напрямок розвитку подій. Поки що це не підтверджено, але, судячи з усього, саме на це націлені думки більшості», – зазначив Бернем.

Водночас Велика Британія не має на озброєнні ракет Patriot, яких потребує Україна. За словами британського прем’єра, інші європейські держави можуть активніше долучитися до пошуку необхідних ресурсів.

«Є й інші гравці, які могли б долучитися до цього процесу, і на яких ми маємо вплив. Ймовірно, це буде рішення, яке передбачатиме багато етапів і численні переговори», – додав Бернем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 серпня повідомляв, що запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot становлять лише близько 1% від кількості, необхідної Україні для ефективного захисту від російських балістичних атак. За його словами, отримання від США додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Натомість 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.