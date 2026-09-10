Канада надасть Україні військову та енергетичну допомогу

У четвер, 10 вересня, Володимир Зеленський здійснив візит до Канади, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Марком Карні. Президент України та канадський премʼєр підписали декларацію про 100-річне партнерство між країнами. Крім того, Канада оголосила про низку пакетів допомоги для України. Про це Зеленський та Карні повідомили під час пресконференції.

Канада зобовʼязалася надати Україні новий пакет оборонної допомоги. За словами Володимира Зеленського, йдеться про посилення української протиповітряної оборони. Зокрема, Україна отримає ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot, а також озброєння для військової авіації, яка протидіє дронам типу «Шахед». «Європейська правда» уточнює, що на закупівлю ракет-перехоплювачів Канада виділить 253 млн доларів США.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Канадою щодо допомоги енергетичній сфері, яка «посилить нас і перед цією зимою, і більш довгостроково». Також президент анонсував створення фонду для підтримки українських ветеранів, у який Канада також зробить внесок – 40 млн доларів.

Україна та Канада також підписали декларацію про 100-річне партнерство. Країни домовилися поглибити співпрацю у сфері оборони, економіки та відновлення України. Канада продовжить надавати військову допомогу, зокрема системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси й техніку, а також продовжить місію з навчання українських військових Operation UNIFIER до 2029 року.

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«Загалом сьогодні домовленості з Канадою більш ніж на 2 мільярди доларів. Урядовий пакет – більш ніж мільярд доларів для нашої оборони, і це передусім наш захист неба: ракети для «Петріотів», амуніція для F-16 і копродукція дронів. Також є домовленості для нашої енергетики й для наших спільних ініціатив», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у липні 2026 року Канада повідомляла про виділення пакету військової допомоги Україні на суму понад 925 млн доларів.