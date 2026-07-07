Канада надасть Україні оборонний пакет на понад 900 млн доларів
Допомога надійде у найближчі кілька місяців, повідомив прем'єр Канади
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 925 млн доларів. Про це 7 липня повідомила пресслужба канадського уряду після зустрічі прем’єр-міністра Канади Марка Карні з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.
Допомога є частиною оголошеного Канадою пакета військової підтримки України на 2,8 млрд доларів у 2026 році. Новий пакет передбачає:
- 475 млн доларів на закупівлю боєприпасів,
- майже 400 млн доларів на будівництво 35 броньованих машин канадського виробництва,
- 50 млн доларів на постачання критично важливих технологій та інженерного обладнання.
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Під час зустрічі Марк Карні також нагадав, що Канада продовжила до 2029 року операцію UNIFIER, у межах якої канадські військові навчають та допомагають розвивати спроможності українських Сил оборони.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Окрему увагу сторони приділили розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері, зокрема спільній розробці безпілотників.
Окрім того, канадський прем’єр-міністр підтвердив готовність Оттави й надалі підтримувати післявоєнну відбудову України, наголосивши на досвіді Канади у сферах енергетики та інфраструктури. Він також запевнив у продовженні поточних заходів щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема санкцій.
У канадському уряді також оголосили про створення Банку оборони, безпеки та стійкості – нової багатосторонньої фінансової установи, покликаної залучати приватний капітал для зміцнення колективної безпеки. До числа держав-засновниць увійшли Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія, Туреччина та Україна.