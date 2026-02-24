Канада передасть сотні бронемашин та розширить навчання український військових

У вівторок, 24 лютого, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До роковин повномасштабного вторгнення Росії країна оголосила про продовження навчань український військових та додаткову оборонну й енергетичну допомогу, повідомили у пресслужбі уряду Канади.

За даними канадського уряду, протягом 2026-2027 років надасть Україні 2 млрд доларів військової допомоги. 1,76 млрд з них затвердили раніше, а зараз додали ще понад 300 млн доларів.

Крім того, Канада продовжить операцію UNIFIER з навчання українських військовослужбовців. Уряд країни постановив збільшити кількість військових ЗС Канади, долучених до цієї операції, та продовжити її до 2029 року.

Також канадський уряд повідомив про виділення Україні 449 броньованих машин. Зокрема, йдеться про 66 легких бронемашин General Dynamics і 383 Senator Roshel.

Окрім цього, в МЗС Канади повідомили про надання додаткових 20 млн доларів Фонду енергетичної підтримки України. Гроші виділять на закупівлю та ремонт енергообладнання, а також відновлення критично важливої енергоінфраструктури.

У повідомленні канадського уряду також йдеться про запровадження економічних санкцій проти російських громадян і компаній. Йдеться про 21 фізичну та 53 юридичних осіб, а також 100 кораблів тіньового флоту Росії. Крім того, Канада оголосила про зниження граничної ціни на російську нафту з 47,60 до 44,10 доларів за барель.

Нагадаємо, 6 лютого Канада оголосила про передачу Україні ракет AIM для посилення протиповітряної оборони. Залежно від модифікації, ракети здатні уражати ціль на відстані від 55 км до 160 км. Вартість однієї ракети може сягати 3 млн доларів