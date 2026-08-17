Мобілізованого мешканця Хмельниччини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловік, який служив оператором БпЛА, збирав для ФСБ дані про українські військові, енергетичні та залізничні об’єкти. Про це у понеділок, 17 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловіка завербував кадровий співробітник ФСБ. Для зв’язку з російським куратором він використовував телеграм і заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакте».

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За гроші агент збирав інформацію про розташування Сил оборони, електропідстанцій та об’єктів Укрзалізниці, які росіяни планували атакувати. Для розвідки він використовував штатні безпілотники військової частини, де служив оператором БпЛА.

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Крім того, чоловік придбав власний квадрокоптер і 4G-камеру, яку встановив навпроти вузлової залізничної станції. Камеру він налаштував для віддаленого доступу російської спецслужби, щоб та могла стежити за рухом вантажних потягів у режимі реального часу.

У лютому 2025 року співробітники СБУ затримали чоловіка під час дорозвідки поблизу українського об’єкта. Під час обшуків у нього вилучили автомобіль, з якого він запускав дрони, та смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.