Маркування, нанесене стійкою фарбою на тіло іноземного найманця

Росія почала маркувати іноземних найманців, які долучаються до її армії, замість видачі їм стандартних військових жетонів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у понеділок, 17 серпня.

За даними розвідки, замість військових жетонів ідентифікації до іноземних найманців застосовують систему «інвентарних номерів». Їх наносять на екіпіровку чи на шкіру іноземців.

Тавро наносять стійкою хною чи джаґуа, що дозволяє позначкам триматися тижнями. Якщо мітка стирається і стає малопомітною, її оновлюють.

«Зафіксовано випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів – так силовики держави-агресора шукають дезертирів. Система нагадує практики нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номер, аби стерти особистість, ім’я та правовий статус. Фактично російська окупаційна армія перетворює іноземних найманців на товар – пронумеровані штурмові одиниці», – повідомили у пресслужбі ГУР.

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За даними розвідників, маркування дозволяє росіянам залишати тіла ліквідованих на фронті іноземців як «невідомих», позначати їх як «безвісти зниклих» та ухилятися від виплат компенсацій їхнім родинам. Таким чином росіяни також намагаються приховати реальні масштаби втрат.

Отримані дані передадуть іноземним партнерам та правоохоронцям для долучення до матеріалів майбутніх міжнародних трибуналів, повідомили у пресслужбі ГУР.