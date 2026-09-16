НАБУ провело обшуки у Лесі Карнаух

Національне антикорупційне бюро здійснило обшуки в колишньої виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух. Вона також була заступницею Руслана Кравченка у двох державних структурах. Про це в середу, 16 вересня, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними «УП», обшуки у 43-річної Лесі Карнаух НАБУ провело у вівторок, 15 вересня. Також журналісти звертають увагу, що Кабінет Міністрів припинив повноваження Лесі Карнаух як в.о. голови Державної податкової служби того ж дня, коли Кравченко виїхав з України, – 14 вересня.

«Українська правда» зверталася до НАБУ та САП, однак там відмовилися коментувати цю інформацію.

До слова, 8 вересня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що, ймовірно, Офіс генпрокурора стежив за керівниками НАБУ та САП. Про це свідчать матеріали, які під час обшуків виявили у заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко.

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Більше про Лесю Карнаух

Леся Карнаух народилася в місті Яготин Київської області. У 2004 році вона закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

Вона працювала на різних посадах у державних органах, зокрема в Мінприроди, Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, Секретаріаті Кабміну та Рахунковій палаті. У червні 2023 року вона очолила патронатну службу голови Київської ОДА, а з 11 серпня 2023 року обійняла посаду заступниці голови Київської ОВА, коли її очолював Руслан Кравченко. У січні 2025 року Карнаух стала заступницею голови Державної податкової служби Руслана Кравченка, а з травня 2025 року – першою заступницею. З червня 2025 року Карнаух виконувала обов’язки голови ДПС. 14 вересня 2026 року прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про звільнення Лесі Карнаух, однак причин кадрового рішення не уточнив. Міністерству фінансів доручили внести на наступне засідання Кабміну кандидатури на посаду керівника ДПС або виконувача обов’язків.

Нагадаємо, Руслан Кравченко фігурує на записах розмов, які НАБУ зробило в межах розслідування «кришування» шахрайських кол-центрів посадовцем Офісу генпрокурора. Зокрема, із записів стало зрозуміло, що підлеглий Кравченка – прокурор Сергій Кропива, якого слідчі вважають організатором схеми, мав із ним дружні стосунки.

14 вересня стало відомо, що Руслан Кравченко, ще перебуваючи на посаді генерального прокурора, оформивсобі відрядження до Парижа. Того ж дня він оголосив, що підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко стверджував, що той у 2009 році всиновив дитину для уникнення слідства у справі про підкуп студентів. Водночас Офіс генпрокурора спростував повідомлення про оголошення підозри Семену Кривоносу, а Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора.

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15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка, а ввечері того ж дня президент підписав відповідний указ.