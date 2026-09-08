На тлі операції з викриття співпраці ОГП з шахрайськими кол-центрами Кравченко подав у відставку

Під час обшуків у першої заступниці вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка знайшли матеріали, які свідчать про стеження за очільниками НАБУ і САП, а також їхніми підлеглими та родинами. Про це повідомила у вівторок, 8 вересня, «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників «УП», правоохоронці проводили обшуки у першої заступниці Кравченка Марії Вдовиченко, та виявили там матеріали, які містили інформацію про голів та співробітників антикорупційних органів. Матеріали свідчать про стеження за очільниками НАБУ і САП, а також за їхніми підлеглими та родинами.

«За словами співрозмовників “УП” в органах прокуратури, вже вранці в понеділок 7 вересня там отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП. Це може свідчити про те, що, попри останні події, генпрокурор мав намір контратакувати антикороргани», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Це сталося на тлі операції НАБУ і САП «Карфаген», під час якому посадовців Офісу генпрокурора викрили на покриванні шахрайських кол-центрів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Антикорупційні органи оприлюднили фрагменти розмов фігурантів, на яких згадувався «шеф» та «Андрійович». За версією слідства, йдеться про Руслана Кравченка – правоохоронці стверджують, що організатор злочинної схеми та посадовець департаменту ОГП Сергій Кропива був не тільки підлеглим Кравченка, але і його довіреною особою.

Зокрема, Кропива контролював ремонт у незадекларованому будинку Кравченка – за даними Bihus.Info, будівлею на 300 м² у Козині володіє 73-річна жінка. Сам ексгенпрокурор визнав, що користується будинком та запевнив, що «постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

Руслан Кравченко неодноразово заявляв, що не причетний до сприяння діяльності шахрайських кол-центрів та ставив під сумнів законність обшуків НАБУ і САП у приміщеннях, «якими він користувався». Він також заявляв, що піде у відставку на тлі корупційного скандалу лише тоді, коли його про це попросить президент Володимир Зеленський.

Заступниця Кравченка, Марія Вдовиченко, в якої виявили матеріали щодо НАБУ і САП, наразі залишається на своїй посаді.

До слова, на початку вересня голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів, що у липні 2025 року колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак давав розпорядження начальникам правоохоронних органів сфальсифікувати справу та увʼязнити його.