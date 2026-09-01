Андрій Єрмак з відрядження обговорював заходи проти НАБУ і САП

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак у липні 2025 року намагався використати правоохоронні органи для того, щоб увʼязнити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Про це в опублікованому 31 серпня інтервʼю каналу «Є Питання» розповів сам Клименко.

За словами Клименка, підготовка до атаки на антикорупційні органи розпочалася ще у 2024 році. Голова САП стверджує, що з липня 2025 року проти антикорупційних установ системно працює СБУ.

На питання, чи вважає Клименко головним архітектором атаки на НАБУ і САП Андрія Єрмака, той відповів, що це могло бути «колегіальне рішення». За його словами, рішення щодо антикорупційних органів приймали на нарадах.

«Хтось був більш активний, хтось менш активний. Але у нас є зафіксована розмова, коли Єрмак (який брехав, що не брав участь в атаці, бо був у відрядженні), перебуваючи в Туреччині, телефонував своїй заступниці і говорив про те, що не можна відмотувати закон (про знищення НАБУ і САП) назад, коли президент прийняв рішення, що буде відмотувати все назад. Єрмак говорив, що потрібно створювати робочі групи, привезти якихось експертів, не залучати Железняка і ко, але затягнути процес, щоб збити активність протестів і не повертати повноваження НАБУ і САП», – повідомив Клименко.

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Крім того, Клименко анонсував перевірки походження грошей, якими сплатили заставу за Андрія Єрмака, а також інших фігурантів справ НАБУ. Нагадаємо, 18 травня за колишнього очільника Офісу президента, підозрюваного у справі «Мідас» про корупцію в енергетичному секторі України, внесли заставу у розмірі 140 млн грн.

Гроші внесли низка фізичних та юридичних осіб. Зазначимо, на те, щоб зібрати необхідну суму застави, знадобилося три дні.