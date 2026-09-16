Дитина не завжди може пояснити свої почуття

«Скільки можна повторювати?», «Вона робить це спеціально», «Він просто не хоче слухатися», «Вона стала нестерпною» – так батьки можуть реагувати на крик, грубість, плач, брехню чи постійні суперечки з дитиною.

Але за поведінкою, яка найбільше дратує дорослих, не завжди стоїть бажання їх розлютити. Іноді дитина таким способом показує стан, який ще не вміє пояснити словами.

Психологиня Світлана Чумакова пояснює, чому замість запитання «Як змусити дитину припинити?» іноді варто поставити інше: «Що з нею зараз відбувається?»

«Вона спеціально мене провокує»

Уявімо звичайний вечір. Батьки просять дитину вимкнути телефон і сісти робити домашнє завдання. У відповідь вона грубить, закочує очі, кричить, а потім демонстративно робить навпаки.

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Перша думка дорослого: «Вона спеціально мене провокує».

Але сама поведінка ще не пояснює, що спричинило таку реакцію.

Можливо, дитина втомилася після школи. Можливо, посварилася з кимось із друзів. Можливо, їй важко дається навчання і чергове домашнє завдання викликає тривогу. А можливо, вона просто гостро переживає постійний контроль.

Це не означає, що грубість потрібно дозволяти. Але якщо зупинити лише саму реакцію, не розібравшись у причині, конфлікт може повторитися наступного дня – вже в іншій формі.

Дитина бачить світ не так, як дорослий

Батьки часто оцінюють ситуацію вже після того, як вона сталася.

Дитина кричить – «хамить».

Не хоче одягатися – «капризує».

Відмовляється виконувати прохання – «неслухняна».

Зачиняється у своїй кімнаті – «їй на нас байдуже».

Але між подією та реакцією є те, чого дорослий може не бачити: дитина щось відчула, якось це сприйняла і лише потім відреагувала.

Для дорослого вимкнути мультики – проста дія. Для втомленої дитини це може стати моментом, коли накопичені за день емоції просто вихлюпуються назовні.

Тому одна й та сама поведінка може мати зовсім різні причини.

Протест може бути способом відстояти свої межі. Фото ілюстративне з відкритих джерел

«Через якусь дрібницю знову плаче»

Дитина плаче, бо їй не дозволили взяти ще одну цукерку. Або через те, що мама купила не ту іграшку. Або тому, що потрібно йти додому з майданчика.

«Ну що ти плачеш через таку дрібницю?» – цілком зрозуміла реакція дорослого.

Але дитяча емоційна реакція може бути пов'язана не лише з цією конкретною подією.

До неї могли накопичитися втома, розчарування, образа, страх, конфлікти чи перевантаження. І тоді саме ця «дрібниця» стає останньою краплею. Тому іноді дитина плаче не тому, що хоче отримати бажане. Вона просто більше не може стримувати те, що накопичилося.

Крик не завжди означає неповагу

«Не кричи на мене!» – часто відповідають батьки, коли дитина підвищує голос.

У цей момент дорослий намагається припинити неприйнятну форму поведінки. І це нормально: дитині важливо показувати, що кричати на інших людей не можна.

Але водночас варто звернути увагу на те, чому саме дитина кричить.

Вона може бути розлючена, бо її не почули. Може відчувати безсилля. Може не знати, як інакше донести, що для неї щось важливо.

Наприклад, за фразою «Відчепіться від мене!» іноді може стояти зовсім інше повідомлення: «Я зараз не справляюся і не знаю, як вам це пояснити».

Але це лише можливі варіанти. Крик сам по собі не доводить, що дитині боляче чи страшно. Саме тому психологи не використовують просту схему: «дитина робить Х – отже, вона відчуває Y». Потрібно оцінювати на всю ситуацію.

Коли непослух стає сигналом

Особливо складно батькам буває тоді, коли дитина раптом змінюється.

Ще недавно вона виконувала прохання, а тепер постійно сперечається. Раніше спокійно йшла до школи, а тепер щоранку влаштовує конфлікт. Раніше розповідала про друзів, а тепер відповідає одним словом.

У такій ситуації важливо не лише посилювати контроль, а й запитати себе: коли це почалося?

Що відбулося приблизно в цей період? Чи змінилася школа, компанія друзів, стосунки в родині? Чи виникли нові вимоги або конфлікти?

Також важливо подивитися, де саме дитина поводиться інакше. Якщо вона грубить лише вдома, а в школі спокійна, це одна ситуація. Якщо конфлікти виникають з усіма дорослими – зовсім інша.

Контекст іноді розповідає про проблему більше, ніж сама поведінка дитини.

Чому підліток раптом каже: «Не контролюй мене»

Підлітковий вік часто змінює стосунки між дитиною та батьками.

«Я сама знаю».

«Не лізь у моє життя».

«Не контролюй мене».

«Я вже доросла».

Такі фрази можуть звучати як відштовхування. Проте прагнення до самостійності не означає, що підліток перестав потребувати батьків.

Дитина може хотіти свободи й одночасно боятися помилитися. Вимагати довіри, але все ще потребувати дорослого поруч.

Тому завдання батьків – не вибирати між «контролювати все» і «дозволяти все», а поступово передавати дитині більше відповідальності, залишаючи чіткі межі там, де це необхідно.

«Вона закрилася у своїй кімнаті»

Ще одна ситуація, яка може особливо боліти батькам: дитина перестає ділитися особистим. Вона сидить сама, постійно в телефоні, не хоче говорити про школу чи друзів і на будь-яке питання відповідає: «Нормально».

Батьки починають тиснути:

«Розкажи, що сталося».

«Я ж твоя мама».

«Ти повинна зі мною говорити».

А дитина віддаляється ще більше.

Іноді фраза «Залиште мене в спокої» справді означає саме бажання побути наодинці. Але іноді за нею може стояти нездатність пояснити свій стан, страх осуду або емоційне перевантаження. Тому близькість із дитиною не обов'язково означає постійно знати все, що з нею відбувається.

Іноді важливіше дати їй зрозуміти: «Я поруч, і ти можеш прийти до мене, коли будеш готова».

А якщо дитина втекла з дому?

Тут батьківська реакція може бути особливо сильною: спочатку страх, потім гнів, образа і бажання покарати – і ці почуття зрозумілі.

Але коли дитина вже в безпеці, важливо спробувати з'ясувати, що відбувалося до втечі.

Від чого вона хотіла піти? Що намагалася припинити? Чого не могла більше витримувати? Чи намагалася вона раніше розповісти про проблему?

Пошук причини не означає виправдання втечі. Якщо дитина втекла через конфлікт, це не робить такий вчинок безпечним чи правильним. Але покарання без розуміння причини не відповідає на головне питання: що має змінитися, щоб ситуація не повторилася?

Розуміти причину – не означає виправдовувати поведінку. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Чи завжди дитина, яка говорить «я хочу», є егоїстичною?

Іноді батьків починає дратувати не агресія, а навпаки – дитина нарешті починає відстоювати себе.

«Я не хочу».

«Мені це не подобається».

«Чому йому можна, а мені ні?»

«Я хочу сама вирішувати».

Якщо раніше дитина була тихою, слухняною і завжди поступалася, така зміна може здатися батькам егоїзмом. Але здатність говорити про власні потреби – частина формування автономії та власних меж.

Дитину, звичайно, потрібно навчати враховувати інших людей. Але враховувати чужі потреби не означає завжди відмовлятися від своїх.

Поведінка не має ставати ярликом

Дитина один раз збрехала – і вже «брехуха».

Вдарила когось – «агресивна».

Відмовилася допомогти – «егоїстка».

Не поділилася особистим – «невдячна».

Проблема таких ярликів у тому, що вони поступово перестають описувати конкретний вчинок і починають описувати саму дитину.

Замість «Ти збрехала» дитина чує «Ти брехуха». Замість «Мені не можна дозволяти тобі бити інших» – «Ти агресивна». Так поведінка перетворюється на характеристику особистості.

А дитина може почати сприймати це як повідомлення: «Зі мною щось не так».

Тому корисно розділяти людину і її вчинок. Поведінку можна оцінювати, обговорювати і змінювати. Але це не те саме, що навішувати на дитину ярлик.

Не кожен крик – про біль, а неслухняність – про травму

Є спокуса після таких пояснень почати шукати прихований сенс у кожній дитячій реакції.

Дитина плаче – значить, їй страшно.

Кричить – значить, її не чують.

Закривається – значить, у неї проблеми.

Не слухається – значить, бореться за контроль.

У психології немає універсального словника, де кожна дія дитини має лише одне приховане значення. Щоб зрозуміти ситуацію, потрібно дивитися на обставини. Коли почалася така поведінка? Що їй передувало? З ким вона виникає? Що відбувається після? Чого дитина намагається досягти або уникнути? Що зараз відбувається в її житті? Саме ці питання можуть допомогти побачити причину.

Розуміти дитину – не означає дозволяти їй усе

Найважливіше тут – не переплутати розуміння з вседозволеністю.

Якщо дитина б'є – її потрібно зупинити.

Якщо вона робить щось небезпечне – дорослий має втрутитися.

Якщо порушує правила – потрібно говорити про наслідки.

Дітям потрібні межі, правила і відповідальність.

Але водночас важливо не обмежуватися лише питанням: «Як змусити її припинити?»

Іноді варто додати до нього інше: «Що відбувається з моєю дитиною прямо зараз?»

Можливо, за «Я вас ненавиджу!» – сильна образа, з якою дитина не знає, що робити. А за «Мені все одно» – стан, про який вона поки не вміє розповісти.

Це не означає, що кожна різка фраза має прихований драматичний зміст. Але іноді за поведінкою справді є щось, чого дорослий не бачить.

Поведінка – це те, що ми бачимо. Стан дитини – те, що нам ще потрібно зрозуміти.