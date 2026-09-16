29-річний місцевий мешканець впав з висоти п’ятого поверху

На Львівщині загинув майстер-арматурник, який впав з висоти на будівництві. Поліція встановлює деталі інциденту. Про це у середу, 16 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, 29-річний місцевий мешканець впав з висоти п’ятого поверху (близько 18,5 метрів), отримавши при цьому важкі травми.

Інцидент трапився 15 вересня близько 15:00 на незавершеній будівлі в одному з сіл Стрийського району. Чоловіка доставили у лікарню, проте, попри зусилля медиків, наступного дня він помер.

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Як уточнили у прокуратурі Львівської області, інцидент трапився у селі Волосянка. Попередньо відомо, що 29-річний місцевий мешканець виконував роботи з монтажу металоконструкцій на об’єкті незавершеного будівництва. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомляв львівський депутат Ігор Зінкевич, випадок стався на будівництві нового гірськолижного курорту GORO.

Зазначимо, GORO Mountain Resort – це масштабний всесезонний гірський курорт міжнародного формату біля підніжжя гори Високий Верх поблизу Славська на Львівщині, який розробляє OKKO Group.